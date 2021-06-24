Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yeniden cezaevinde
Giriş Tarihi: 24.6.2021

Yeniden cezaevinde

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Yeniden cezaevinde
GAZİANTEP'TE, eski kız arkadaşı Duygu Delen'in ölümünden dolayı ağır müebbet ve 32 yılla yargılanan Mehmet Kaplan'ın ev hapsi kararıyla tahliyesine, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "Deliller tam toplanmadığı, sanığın kaçma şüphesi, istenilen cezanın üst sınırı ve suçu işlediğine dair güçlü delilleri" gerekçe göstererek tahliye kararını kaldırıp, yeniden tutuklanmasına karar verdi. Önceki gece geç saatlerde gözaltına alınan Kaplan, yeniden cezaevine konuldu.
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeniden cezaevinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA