Yeniden cezaevinde

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'TE, eski kız arkadaşı Duygu Delen
'in ölümünden dolayı ağır müebbet ve 32 yılla yargılanan Mehmet Kaplan
'ın ev hapsi kararıyla tahliyesine, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edildi. Üst mahkeme sıfatıyla itirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesi, "Deliller tam toplanmadığı, sanığın kaçma şüphesi, istenilen cezanın üst sınırı ve suçu işlediğine dair güçlü delilleri" gerekçe göstererek tahliye kararını kaldırıp, yeniden tutuklanmasına karar verdi. Önceki gece geç saatlerde gözaltına alınan Kaplan, yeniden cezaevine konuldu.