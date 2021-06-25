100 bin liralık hırsızlıkta 3 gözaltı

İzmit İlçesinde 22 Haziran 2021 günü meydana gelen bir evden hırsızlık olayında, 100 bin lira değerinde doviz ve ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit ederek yapmış oldukları operasyonda G.D. , İ.A. ve E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli merciilere sevk edilen şüphelilerden G.D tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.