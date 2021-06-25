Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri 100 bin liralık hırsızlıkta 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 20:51

100 bin liralık hırsızlıkta 3 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
100 bin liralık hırsızlıkta 3 gözaltı

Kocaeli İzmit İlçesinde bir eve girerek 100 bin lira değerinde doviz ve ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, olayla ilgili olarak 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol ile serbest kaldı.

İzmit İlçesinde 22 Haziran 2021 günü meydana gelen bir evden hırsızlık olayında, 100 bin lira değerinde doviz ve ziynet eşyasının çalınması ile ilgili soruşturma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini tespit ederek yapmış oldukları operasyonda G.D. , İ.A. ve E.A'yı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve adli merciilere sevk edilen şüphelilerden G.D tutuklanırken, diğer 2 şüpheli adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
100 bin liralık hırsızlıkta 3 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA