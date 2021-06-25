3 kardeşe mezar olan ev yıkıldı

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriyeli ailenin oturduğu iki katlı müstakil evde 3 gün önce meydana gelen yangında 4 yaşındaki ikizler Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kız kardeşleri Nuran El İsmail yanarak can vermiş, yangının çıkış sebebi olarakta elektrik tesisatı gösterilmişti.

Olay öncesi kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılması yönünde tebligat yapıldığı belirlenen ev, belediye ekiplerince yıkıldı. 3 çocuğun hayatını kaybettiği evden geriye moloz yığınları kaldı.