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Giriş Tarihi: 25.6.2021 15:56

3 kardeşe mezar olan ev yıkıldı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
3 kardeşe mezar olan ev yıkıldı

Konya'da Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı evde çıkan yangında 4 yaşındaki ikizler ile 2 yaşındaki kız kardeşlerinin yanarak can verdiği ev belediye ekiplerince yıkıldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi üzerinde bulunan Suriyeli ailenin oturduğu iki katlı müstakil evde 3 gün önce meydana gelen yangında 4 yaşındaki ikizler Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kız kardeşleri Nuran El İsmail yanarak can vermiş, yangının çıkış sebebi olarakta elektrik tesisatı gösterilmişti.

Olay öncesi kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılması yönünde tebligat yapıldığı belirlenen ev, belediye ekiplerince yıkıldı. 3 çocuğun hayatını kaybettiği evden geriye moloz yığınları kaldı.

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3 kardeşe mezar olan ev yıkıldı
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