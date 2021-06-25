37 milyonluk miras itfaiyecilere ödenecek

1936 Türkiye güzeli Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu
'nun (94) vasiyeti, 21 yıl sonra gerçekleşti. Sakaoğlu'nun kendisini 3 ve 91 yaşındayken iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiyesi
'ne 2000'de bıraktığı mirasla ilgili dava, ölümünden 18 yıl sonra karara bağlandı. 272 itfaiyeci mirasçı kabul edildi. Miras faiziyle 37 milyon lira. Bu tutarın 12 milyon TL'si ana para. Her itfaiyecinin payı, tenfiz memurunca hesaplanacak ve hesaplara yatırılacak. Vasiyete göre; 25 milyon TL'lik faiz 272 kişiye bölüştürüldüğünde, her itfaiyeciye 92 bin TL düşüyor. İtfaiyeciler, ana paranın bundan sonraki faizini de 3 ayda bir alacak. Ölümden sonra ise miras çocuklara geçmeyecek, devlete kalacak.