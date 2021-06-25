Adana'da film gibi operasyon! Şantaj yapan eski sevgili böyle paketlendi!

PAKETİ ALIRKEN YAKALANDI



Firmayla iletişime geçen polis, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda otobüse müşteri gibi binerek, Adana'ya hareket etti. Başka ekipse otobüsteki kargoyu alacak Nazmi K.'yi otogarda beklemeye başladı. Otobüsün perona yanaşmasının ardından muavinin yanına giden Nazmi K., içinde Y.D.'nin gönderdiği bileziklerin bulunduğu paketi teslim aldı. Bu sırada takipte olan polis, Nazmi K.'yi yakaladı. Polisin otobüsü takip ettiği ve Nazmi K.'nin gözaltına alındığı anlar ise kameraya yansıdı.

GÖNDERDİĞİ PARAYI İSTEMİŞ



Emniyete götürülen Nazmi K., ifadesinde, "Y.D. ile sevgili olduk ve bana kendi rızasıyla fotoğraflarını gönderdi. İlişkimiz sırasında ona parça parça olmak üzere toplam 50 bin TL gönderdim. Ayrılınca paramı geri istedim, vermeyince fotoğraflarını paylaşacağımı söyledim. Paramı geri almak için yaptım" dedi. 'Şantaj' suçundan adliyeye sevk edilen Nazmi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.