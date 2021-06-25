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Giriş Tarihi: 25.6.2021 08:56

Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

DHA
Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!

Adana'da, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne şafak operasyonu yapıldı. Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İşte detaylar...

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte bir çıkar amaçlı silahlı suç örgütünü deşifre etti.

Örgüte üye olduğu öne sürülen kişileri de tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin de desteğiyle şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Adana'da suç örgütüne şafak operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
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