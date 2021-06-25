Alacak verecek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi bulunan Bekir D. (39) ile Murat Y. ve Muhammet Y. kardeşler arasında Adem Yavuz Caddesi'nde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Murat Y. ve Muhammet Y. ellerindeki pompalı tüfeklerle Bekir D. ve arkadaşı Osman T.'ye ateş açtı. Silahlı saldırı sonrası Bekir D. başından vurularak ağır yaralanırken, Osman T. ise hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve bekçi ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Bekir D., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman T.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen Murat Y. ve Muhammet Y. isimli kardeşleri, ellerindeki pompalı tüfeklerle birlikte gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yeri ekipleri de caddede geniş çaplı inceleme yaptı. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.