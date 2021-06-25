Alçılı ayağıyla otomobil kullandı, çarptığı kadın ölünce gözyaşı döktü!

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu Vergi Dairesi Başkanlığı mevkisinde meydana geldi. Sol bacağı dizinden aşağısı alçılı olan Burak Toplar yönetimindeki 16 ES 541 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hanife Alper'e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alper'in ilk müdahalesi, sağlık ekiplerince yapıldı. Hanife Alper, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran Alper, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.