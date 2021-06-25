Ankesörlü sapık hayattan soğuttu "Türkiye'de engellemediğim ankesörlü kalmadı"

Aralarında husumet yaşandı. Davalık oldular. Gerginlik tırmanmaya devam etti. Semtini bile değiştirdi. Ama kurtulamadı. Bu sefer de telefon sapığı oldu. Tam da bu nedenle Türkiye'de engellemediği ankesörlü telefon kalmadı. Tam da bu nedenle savcılığın kapısı çalındı.
BOZDUĞU HUZURUN DOZU ARTTI, SAVCILIK KAPISI ÇALINDI
İlginç olayın adresi İstanbul Beykoz
. Evli ve 3 çocuk babası S.A. ile emekli I.A. arasında süregelen bir gerginlik vardı. Aralarındaki gerginliğin dozu arttı. İki adam davalık oldu. Davalar sona erdi ama gerginlik hiç bitmedi. Öyle ki S.A. yaşadığı semti bile değiştirdi. İddiaya göre bu kez de 65 yaşındaki I.A. husumetli olduğu S.A.'yı birçok ankesörlü telefondan arayıp rahatsızlık vermeye başladı. Bozduğu huzurun dozu her geçen gün arttı. Bunun üzerine genç adam soluğu savcılıkta aldı.
"TÜRKİYE'DE ENGELLEMEDİĞİM TELEFON YOK"
"Türkiye'de engellemediğim ankesörlü telefon kalmadı" diyen S.A., husumetli olduğu I.A.'nın kendisi hakkında asılsız suçlarla mahkemelerin yolunu tuttuğunu öne sürdü. O mahkeme dosyaları vasıtasıyla da sürekli değiştirdiği telefonun bulunduğunu söyledi. "Semtimi değiştirdim. Ama yine de kurtulamadım" diye ekledi.
"SES DİNLEDİ DİNLETTİ, KURTULMAK İSTİYORUM"
Huzurunun kaçtığını söyleyen S.A. savcılıktan birçok talepte bulundu. Ankesörlü telefonların hangi semtte bulunduğunu, telefonun bulunduğu yerdeki MOBESE
kayıtlarını veya işyeri güvenlik kamerası görüntülerinin alınmasını istedi. I.A.'nın telefon kaydının ayrıntılı dökümünü de talep eden S.A., ankesörlü telefon aramaların ödeme bilgilerinin de alınması gerektiğini söyledi. "Sesimi dinledi, sesini dinletti. Defalarca aradı. Taciz ve tahriklerinden kurtulmak istiyorum" dedi.
SAVCILIKTAN 'HUZUR BOZMA' SORUŞTURMASI
Savcılık "kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçundan soruşturma başlattı. I.A.'nın şüpheli olarak ifadesini aldı. Daha önce S.A. ile husumetli olduğunu kabul eden I.A., suçlamayı ise kabul etmedi. "Daha önce mahkemelerimiz olduğu için beni şikayet etti" dedi. Şimdi savcılık huzur kaçıran ankesörlü arama soruşturmasında vereceği karar bekleniyor.