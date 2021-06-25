Anne ve babasını öldüreni arıyor

Konya
'da yaptığı iyiliklerle çevresince "Metin Hoca" olarak tanınan emekli Metin Büyükşen (55) ve eşi Nejla Büyükşen
'i (54), 3 yıl önce evlerinde pompalı tüfekle öldüren kar maskeli katil, halen bulunamadı. Büyükşen çiftinin Şırnak
'ta doktorluk yapan oğlu Osman Büyükşen (33), "3 yıldır hiçbir gelişme yok. Bu olayda kim şüpheli ise gerekirse ben de dahil olmak üzere herkes yeniden sorgulansın. Ben 3 yıldır yaşamıyorum. Aklımda hep annem ve babam var. Gözümü kapattığımda gözümün önüne hep onlar geliyor. Gerekirse mesleğimi de bırakıp bu işin ortaya çıkması için sonuna kadar mücadele edeceğim. Yetkililerden rica ediyorum özel ekip kurulsun ve bu dosyanın üzerine düşülsün. Kaç yıl oldu ama elle tutulur bir somut gelişme olmadı. Çeşitli iddialar var. Bunlar yeniden değerlendirilsin. Katil ya da katiller bulunsun" dedi.