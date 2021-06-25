Antalya'da inanılmaz anlar: Eline ne geçtiyse balkondan fırlattı!

Daha önce de evdeki masa, halı, damacana, vantilatör, tost makinesi, televizyon gibi çok sayıda eşyayı balkondan bahçeye atan Ünal O., bu kez de halı, plastik sandalye, sürahi, kitap gibi eşyayı atınca, komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.