Antalya'da kahreden kaza! Eşine doğum günü sürprizi yapacaktı ama...

Alibeke Fındık'ın birkaç gün önce kendilerini aradığını ve eşine doğum günü sürprizi yapmak istediğini belirten arkadaşları, "Alibeke ile görüşüp pastayı aldığını öğrendikten sonra biz eve geldik. Alibeke de yolda olduğunu az sonra geleceğini söyledi. Ne var ki Alibeke'yi beklerken acı haberi aldık" şeklinde konuştular.