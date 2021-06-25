Ataşehir’deki gasp ve cinayette 7 tutuklama

Ataşehir
'de Sibel Koçan
'ın öldüğü silahlı gasp olayına ilişkin 7 kişi tutuklandı. Küçükbakkalköy
Başar Sokak'ta 15 Haziran'da meydana gelen silahlı saldırıda Sibel Koçan'ın öldürülmesi, Mert A.'nın yaralanması ve içinde 3.3 milyon lira bulunan çantanın gasp edilmesine yönelik soruşturmada gözaltında bulunan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan 7 şüpheli tutuklanmaları talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği
'ne sevk edildi. Mahkeme 7 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.