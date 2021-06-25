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Giriş Tarihi: 25.6.2021 13:26

ATM’lerin önünde fark edildi! Paraları çekerken takibe aldılar!

EMİR SOMER EMİR SOMER
ATM’lerin önünde fark edildi! Paraları çekerken takibe aldılar!

İstanbul’da yasa dışı bahis oynayan bir kişi ATM’lerden paraları çekerken yakalandı.

İstanbul Polisi; Sultanbeyli İlçesi Battalgazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde sürekli olarak ATM'lerden para çeken bir şüpheliyi takibe aldı. Tedirgin davranışlar sergileyerek barkodla para çekmek üzere yeniden ATM'ye yaklaşan F.S. (29) isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin üzerindeki cep telefonu ve ATM'lerden parça parça çektiği dört bin 900 liraya incelenmek üzere el konuldu. Şüphelinin bir akıllı cep telefonu uygulaması üzerinden yasa dışı bahis oynadığı belirlendi. "7258 Sayılı Bahis Suçları Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü hakkında yasal işlem yapılan şüpheli adliyeye sevk edildi ve serbest bırakıldı.

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ATM’lerin önünde fark edildi! Paraları çekerken takibe aldılar!
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