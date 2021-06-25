Bakırköy'de ağaç devrildi: 1 kişi hafif yaralandı

"ALLAH'TAN UZAKTAN FARK ETTİK"

Görgü tanığı Mert Arda Çetin, "Yoldan arkadaşım ile birlikte geliyorduk. Bir anda yolun üzerine bir çökme oldu. Şaşırdık yolumuzu değiştirdik. Gelip baktığımızda ağacın devrildiği ve yolun kapandığını gördük. Allah'tan uzaktan fark ettik. Başımıza daha kötü şeyler olabilirdi." dedi.

Belediye ekiplerinin ağacı keserek kaldırmasının ardından kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.