‘Beyaz Ev’ ile hayata beyaz sayfa

İstanbul Gaziosmanpaşa
'da şiddet uygulayan veya görenleri rehabilite etmek, toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını korumak ve güçlendirmek adına çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. "Beyaz Ev" projesi, ilçede kaymakamlık, belediye ve başsavcılık arasında imzalanan protokolle uygulanıyor. Projeyle evliliğinde sorun yaşayan veya şiddetle iç içe olan çiftlere uygulanan terapi ile beyaz sayfa açma imkanı sağlanıyor. Çifte terapi sırasında çocukları özel bir hastanenin sponsorluğuyla bireysel eğitim ve oyun programına alınıyor. Proje kapsamında çiftlere öfke kontrol seansları, kriz çözme ve psiko-sosyal eğitimler veriliyor. Müftülüğe bağlı din görevlileri de eşlere şiddetin ahlaka uygun olmadığını anlatıyor. Projede 25 Kasım 2019'dan bu yana 77 erkek ve 106 kadınla görüşüldü. Her biri, yeni beyaz bir sayfa açtı. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, proje için "Şiddeti toplumdan çıkarmak için yola çıktık" dedi. Kaymakam Hatipoğlu'nun eşi olan ve aynı zamanda 'Beyaz Ev' projesinin de fikir sahibi Ayfer Hatipoğlu
, "Ortak bir farkındalık yaratarak birçok hayata dokunduk. Dokunmaya devam ediyoruz. Geri dönüşler ise bu projedeki herkesi çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.
'YENİ BİR SAYFA AÇTIK'
PROJEYLE beyaz sayfa açanlardan biri 43 yaşındaki Emel Fatsa
. Eşi Salih Fatsa'nın kendisini aldattığını düşündü ve araları açıldı. 4 çocuklu çift, Beyaz Ev'de koordinatör Gülsüm İslamoğlu
ve Osman Fatih Çıtak'tan terapi gördü. Terapi ile Emel lise eğitimine başladı. Kocası ise eşinin değerini anladı. Emel Fatsa, "Yeniden aile olmak için yola çıktık. Beyaz Ev sayesinde kendimi ve hayatımı yeniden inşa etme fırsatım oldu. Terapilerde şiddet gören diğer kadınları dinledikçe, daha çok güçlendim. Mutluyum" dedi.
'HAYATIMI BORÇLUYUM'
ÜÇ çocuk sahibi Bircan Bodur
da (33) uyuşturucu madde bağımlısı olan eşinden Beyaz Ev sayesinde anlaşmalı olarak tek celsede boşandı. Bodur, hayatında yeni bir sayfa açtığını söyleyerek, "Madde bağımlısı eşim yaptıklarını fark bile etmiyordu. Bana şiddet uygularken kendinde değildi. Bir gün elinde bıçak olduğu şeklinde halüsinasyon görüp beni öldürmeye kalktı. Gerçekten elinde bıçak da olabilirdi. Ben ölebilirdim. Hayatımı Beyaz Ev'e borçluyum" dedi.