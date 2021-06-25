Beyaz Ev'le beyaz sayfa! 77 erkek 106 kadınla görüşüldü... Yüzde 100 başarı...

İstanbul'da şiddet uygulayan veya şiddet gören kişileri rehabilete etmek, toplumun temel taşını oluşturan aile yapısını korumak ve güçlendirmek adına çok önemli bir sosyal sorumluluk projesi İstanbul Gaziosmanpaşa'da hayata geçirildi. İlçede kaymakamlık, belediye ve başsavcılık arasında imzalanan protokolle uygulamaya konan "Beyaz Ev" projesi, evliliğinde sorun yaşayan veya şiddetle iç içe olan çiftlere beyaz sayfa açma imkanı sağlıyor.

Projede 25 Kasım 2019'dan bu yana 77 erkek, 106 kadınla görüşüldü. Her biri, yeni beyaz bir sayfa açtı.Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun eşi ve projenin sahibi Ayfer Hatipoğlu, "Mağdur tüm çiftler, aynı dili konuşuyor. Aynı paydada buluşuyor. Ortak bir farkındalık yaratarak birden fazla hayata dokunduk" dedi.

İKİ BEYAZ SAYFA

* Emel Fatsa, 43 yaşında... 4 çocuğu var. Ev hanımı. Eşi Salih Fatsa'nın kendisini aldattığını düşündü. Araları açıldı. Şiddet yaşandığı gün kocası, kapıyı kilitledi. O da hemen 'Kades' uygulamasından yardım istedi. Eşi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından protokol kapsamında çift, Beyaz Ev'e bildirildi. Proje koordinatörü Gülsüm İslamoğlu ve Osman Fatih Çıtak tarafından yapılan terapi sonrası çift, evliliklerine ikinci bir şans verdi. Şimdi Emel Fatsa, lise eğitimine de başladı. Proje dahilindeki meslek edinme kurslarıyla özgüvenini yeniden kazanırken, fırıncı eşi ise Covid-19'a yakalandığı dönemde yalnızlığıyla baş başa kalınca eşinin değerini fark etti. Emel Fatsa, "Mutluyum. Ben ve eşim yeniden aile olmak için yola çıktık.Beyaz Ev sayesinde kendimi ve hayatımı yeniden inşa etme fırsatım oldu" diyor.

* Bircan Bodur, 33 yaşında... 3 çocuğu var. Uyuşturucu madde bağımlısı eşi tarafından darp edildi. Sürekli hakarete ve tehdide maruz kaldı. Aşağılandı. Savcılık tarafından Beyaz Ev'e yönlendirildi. Çift terapiye başladı. Kocası, eşine uyguladığı yerli yersiz şiddetin çocuklarına zarar verdiğini, madde kullanımı nedeniyle çocuklarına ilgi gösteremediğini ve alın teriyle kazandığı paranın bereketini göremediğini anladı. Çift, birbirlerine daha fazla zarar vermemek için ilişkilerini tek celsede gerçekleşen boşanmayla noktalamaya karar verdi. Bodur, yeni bir hayata sayfa açtığını söyleyerek "Madde bağımlısı eşim yaptıklarını fark bile etmiyordu. Bana şiddet uygularken kendinde değildi. Bir gün elinde bıçak olduğu şeklinde halüsinasyon görüp beni öldürmeye kalktı. Gerçekten elinde bıçak da olabilirdi. Ben ölebilirdim. Hayatımı Beyaz Ev'e borçluyum" dedi.

"ŞİDDETİ TOPLUMDAN ÇIKARMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, "İlçemizdeki kamu kurumlarıyla iş birliği içerisinde tam bir koordinasyon sağlayarak, şiddeti toplum hayatından çıkaracak bir yapı oluşturmaya çalıştık. Hedefimiz sadece kadınlarla ilgili çalışmalar değil aynı zamanda çocukları ve şiddet uygulatan bireyleri de ele almak, farkındalık oluşturmak, psikolojik desteklerle rehabilite etmek" şeklinde konuştu. Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun eşi ve Beyaz Ev fikrinin sahibi eşi Ayfer Hatipoğlu, 'Bu anlamlı ve bir o kadar da faydalı olacağına inandığımız bu projenin içinde bulunmak büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Mağdur tüm çiftler, aynı dili konuşuyor. Aynı paydada buluşuyor. Ortak bir farkındalık yaratarak birden fazla hayata dokunduk. Dokunmaya devam ediyoruz. Geri dönüşler ise bu projedeki herkesi çok mutlu ediyor' ifadelerini kullandı. Beyaz Ev'de 25 Kasım 2019'dan itibaren 77 erkek, 106 kadın ile görüşme yapıldı.

POLİS MEMURU KONUŞTU: TEDAVİ OLANLAR BİR DAHA KARAKOLA GELMİYOR

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüğünde görevli polis memuru, şiddet nedeniyle Kades uygulamasından yardım isteyen kadınların şiddete maruz kalmaya devam etmemesi için hazırlanan protokol kapsamında şiddet sergileyen erkeklerin bu program dahilinde Beyaz Ev'e yönlendirilerek tedavi edildiğini anlattı. Bu proje sonrası terapi gören çiftlerin bir daha karakola başvurmadıklarını belirten polis memuru, Kades'in kısa süre içinde duruma müdahale etmesiyle kadınların geri dönülmez olaylar yaşanmasının önlendiğini kaydetti.

PROJE KOORDİNATÖRLERİ ANLATTI

SABAH'a konuşan proje Koordinatörü Gülsüm İslamoğlu, kadınlarla ilgilendiğini ve kadınlara ikinci bir şans verdiklerini anlattı. İslamoğlu, 'Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı tarafından 2019 yılından itibaren projemiz faaliyet vermektedir. İlk etapta Emniyet Müdürlüğümüzde kaydı oluşan aile içi şiddet kapsamlı hem mağdur hem faillerine yönelik listeleri bir derledik. Kaymakamlığımıza çağırarak ön görüşmeler yaptık. Kadınlarımıza kurslar açıp, eğitimlerini destekledik." dedi.

Erkeklerle ilgilenen diğer Proje Koordinatörü Osman Fatih Çıtak ise, 'Erkekler siz de bizi suçlayın, biz suçluyuz' gibi ön yargılarla terapiye geliyorlar. Terapiye gelmek istemeyenleri ikna ederek işe başlıyoruz. Bu hayatın insanlara getirdiği güzelliklerden bahsedip, hatalı ya da kusurlu aramadığımızı anlatıyoruz. Öfke kontrol seansları, kriz çözme ve psiko- eğitimlerle erkeklere destek olmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

Proje sayesinde yaşamlarında yeni bir sayfa açıyor. Şiddet ve hakarete maruz kalan kadın ve erkekler Beyaz Ev projesinde görevlilerce rehabilite ediliyor. Din görevlileri, eşlere şiddetin her türlüsünün ahlaka uygun olmadığını anlatırken, terapiler sırasında çocuklar özel bir hastane sponsorluğunda bireysel eğitim ve oyun programına alınıyor. Kadınlar, mesleki eğitimlerle yaşama sıkı sıkı bağlanıyor. Projedeki tüm paydaşların, kadınların ve çiftlerin kendilerine, çocuklarına ve ailelerine yeni bir hayat sağlamak için topyekün bir çalışmaya imza attığına dikkat çeken Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu'nun eşi ve projenin sahibi Ayfer Hatipoğlu, "Mağdur tüm çiftler, aynı dili konuşuyor. Aynı paydada buluşuyor. Ortak bir farkındalık yaratarak birden fazla hayata dokunduk." dedi.