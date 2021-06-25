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Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:01 Son Güncelleme: 25.6.2021 16:13

Bitcoin için adam kaçırdılar! Mersin'de akıllara durgunluk veren olay!

BEKİR COŞKUN
Bitcoin için adam kaçırdılar! Mersin'de akıllara durgunluk veren olay!

Mersin'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bilgisayar mühendisi Ş.Ö.(28), Bitcoin hesabındaki para için kaçırıldı. Parayı kendi hesaplarına aktarmak isteyen 4 şüpheli, işlemi gerçekleştiremedi. Yakalanan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Toroslar ilçesi Gözne Yolu üzerindeki bir restoranın önünde, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Ş.Ö. (28) isimli şahsı, kafasına silah dayayıp bir araca bindirerek kaçırdı.

Ş.Ö'nün Bitcoin hesabındaki paraları hacker marifeti ile almak isteyen şahıslar, öne sürülen şüpheliler, istediklerini gerçekleştiremeyince şahsı, Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde araçtan indirerek bölgeden uzaklaştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçerek şüphelileri tespit etmek için bölgede bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, kamera görüntülerinden aracın plakasını belirlendi.

Olaya karışan şüphelilerden M.B.Y. Tarsus ilçesinde, C.Y ve M.T'yi Adana'dan, S.Y'yi ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir, tehdit, hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Bitcoin için adam kaçırdılar! Mersin'de akıllara durgunluk veren olay!
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