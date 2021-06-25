Bitcoin için adam kaçırdılar! Mersin'de akıllara durgunluk veren olay!

Mersin'in Toroslar ilçesi Gözne Yolu üzerindeki bir restoranın önünde, kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Ş.Ö. (28) isimli şahsı, kafasına silah dayayıp bir araca bindirerek kaçırdı.
Ş.Ö'nün Bitcoin hesabındaki paraları hacker marifeti ile almak isteyen şahıslar, öne sürülen şüpheliler, istediklerini gerçekleştiremeyince şahsı, Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı üzerinde araçtan indirerek bölgeden uzaklaştı.
Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ş.Ö'nün şikayeti üzerine harekete geçerek şüphelileri tespit etmek için bölgede bulunan çok sayıdaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, kamera görüntülerinden aracın plakasını belirlendi.
Olaya karışan şüphelilerden M.B.Y. Tarsus ilçesinde, C.Y ve M.T'yi Adana'dan, S.Y'yi ise Mersin'de yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar, 'Birden fazla kişi tarafından gece vakti silahlı yağma ve cebir, tehdit, hile kullanılarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.