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Giriş Tarihi: 25.6.2021 08:40 Son Güncelleme: 25.6.2021 08:42

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, kaç gün resmi tatil olacak? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, kaç gün resmi tatil olacak? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?

Bu yılki Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu bayramda aynı zamanda resmi tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. “Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak?” soruları bu noktada yanıt aramaya başladı. Buna göre; 2021 Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? İşte bayram tatili hakkında merak edilen tüm detaylar…

Salgın nedeniyle buruk geçen Ramazan Bayram'ını geride bırakırken Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu yıl Kurban Bayramı'nın Temmuz ayına idrak edeceği duyuruldu. Aynı zamanda çalışan vatandaşlar bu tarihte uygulanacak olan resmi tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. Buna göre; Diyanet tarafından yayınlanan takvimde 2021 Kurban Bayramı ne zaman? Sorusu da yanıt buldu. Peki, Kurban Bayramı kaç gün resmi tatil olacak, ne zaman? İşte konuya ilişkin detaylar ve merak edilen o tarihler…

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek, kaç gün resmi tatil olacak? Diyanet takvimi ile 2021 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
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