SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, tam gün sokağa çıkma yasağı sadece Pazar gününü kapsıyor. Hafta içi ve Cumartesi günler ise yasak 22.00'dan sonra başlıyor. En son Bakanlık YKS ile ilgili genelge gönderdi. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasıyla tüm bu kararların detayları ve sokağa çıkma yasağı son durum kamuoyu ile paylaşılmış olacak.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULAMASINDA SON DURUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta içi ve pazar günü sokağa çıkma yasağından şehirler arası yasağa kadar birçok kısıtlamanın kalktığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtirken kalkan yasakları tek tek açıkladı. Sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti. İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nin yayımlanmasıyla da tüm bu kararların detayları kamuoyu ile paylaşılmış olacak.