Bir hayırlı güne daha gelinirken Cuma namazı nasıl kılınır sorusuna yanıt aranıyor. Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Öğle namazı vaktinde cemaatle kılınan namazda okunacak dualar ve sureler de merak ediliyor. İbadetlerini yerine getirmek için camilere gidecek olan müminler dualar edecek, sureler okuyacak ve namaz kılacak. Yeni namaza başlayanlar için Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı, abdest alınışı ve okunacak sureler

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet ile Cuma namazı kılınışı, okunacak sureler ile dualar şöyle;