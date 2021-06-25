Demirkapı tramvay durağına arılar yuva yaptı! Yolcular kaçıştı

"ARI SOKAN BİR ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ"

Durağa gelen yolculardan Taner Yıldız "Daha önce başıma geldi, bir arkadaşımın alerjisi vardı, arı sokması nedeniyle öldü. İnsanların alerjisi olup olmadığını bilemez. Beni sokarsa şişecek yerim çok. Benim alerjim yok ama bizim iş yerinde çalışanların alerjisi vardır" dedi.