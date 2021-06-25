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Giriş Tarihi: 25.6.2021 12:30 Son Güncelleme: 25.6.2021 12:31

Denizli'de dehşet: Eski karısını bıçakladı!

İHA
Denizli'de dehşet: Eski karısını bıçakladı!

Denizli’de korkunç bir olay yaşandı. Tartıştığı eski eşini sokak ortasında bıçaklayan şüpheli, 2 saat sonra yakalandı.

Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Merkezefendi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 1 yıl önce 26 yaşındaki Rabia S.A. ile boşandığı öğrenilen 27 yaşındaki Tarkan S., ile sokak ortasında tartışma çıktı. Boşanmanın ardından devam eden mahkeme ile ilgili tartıştıkları iddia edilirken, tartışmanın büyümesi üzerine Tarkan S., eski eşi Rabia S.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralanan kadın vatandaşlardan yardım istersen Tarkan S. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Rabia S.A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda polis ekipleri tarafından yakalanan Tarkan S., gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Denizli'de dehşet: Eski karısını bıçakladı!
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