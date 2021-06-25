Denizli'de dehşet: Eski karısını bıçakladı!

Yaralanan kadın vatandaşlardan yardım istersen Tarkan S. olay yerinden hızla kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Rabia S.A.'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Tarkan S.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saatin sonunda polis ekipleri tarafından yakalanan Tarkan S., gözaltına alınarak karakola sevk edildi. Olay ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.