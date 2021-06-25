Deprem profesörü Halit Demir'i 20 milyon lira dolandırdılar

Bilim elçisi olarak tanınan Kültür Üniversitesi Rektörü Sıddıka Semahat Demir'in babası olan ve "Hocaların hocası" olarak bilinen Halit Demir, kendisini gayrimenkul uzmanı olarak tanıtan Cevdet Düz ile tanıştı. Demir'in Sarıyer'de yaklaşık 20 milyon lira değerinde arazisi vardı.