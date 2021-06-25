Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:01

Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?

Salgın tedbirleri kapsamına kısıtlama kapsamında geçen Ramazan Bayramı’nın sonrasında Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Öte yandan çalışan vatandaşlar bayramdaki resmi tatil süresini “2021 Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak” soruları gündeme taşındı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nca duyurulan dini günler takvimi içerisinde bu senenin ikinci dini bayramının tarihi de duyurulmuştu. Buna göre; Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2021 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Mübarek tarihe sayılı günler kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…

2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;

Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:

Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma

Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi

Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba

Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar

KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.

2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dini günler takvimi ile Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak? Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA