Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimi üzerinden Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Hicrî takvime göre Zilhicce ayının 10. Gününde idrak edilen ve dört gün boyunca Müslüman alemi tarafından kutlanan 2021 Kurban Bayramı başlangıç tarihi için geri sayım başladı. Mübarek tarihe sayılı günler kala "Kurban Bayramı ne zaman, kaç gün resmi tatil olacak, hangi tarihte idrak edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı başlangıç ve bitiş tarihi…
2021 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Bu yıl Kurban Bayramı 11 gün geriye gelerek Temmuz ayına tekabül ediyor. Temmuz'un 19'unda başlayacak olan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Cuma günü son bulacak. İşte 2021 Kurban Bayramı tarihleri;
Kurban Bayramı Arifesi: 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün: 23 Temmuz Cuma
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Bu yıl Kurban Bayramı'ndan sonra hangi dini günler olduğu da vatandaşların merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte dini günler takvimine göre 2021 yılının ikinci yarısında yer alan dini günler:
Kurban Bayramı Arifesi- 19 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 1. Gün - 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2.Gün- 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3.Gün- 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Gün- 23 Temmuz Cuma
Hicri Yılbaşı - 9 Ağustos Pazartesi
Aşure günü - 18 Ağustos Çarşamba
Mevlid Kandili - 17 Ekim Pazar
KURBAN BAYRAMI BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Kurban Bayramı Salı günü başlayıp Cuma günü son buluyor ve bu günler resmi tatil kabul ediliyor.. Pazartesi ise Arefe günü olup çalışanlar yarım gün izinli sayılıyor. Bu yarım günün yıllık izinden düşülmesi ya da resmi makamlarca tam gün tatil ilan edilmesi halinde bayramın öncesinde ve sonrasında bulunan haftasonları da tatile dahil edilecek ve Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak.
2021 KURBANLIK FİYATLARI BELLİ OLDU MU?
Vatandaş bu yılki kurbanlık fiyatları hakkında pazar araştırması yaparken üreticiler bu yıl yüzde 20 oranında bir zam beklendiğini belirtti. Buna göre, kurbanlık büyükbaş hayvan fiyatlarının 12 bin ila 40 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.