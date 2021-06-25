Milyonlarca öğrenci ve öğretmen DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modüle e-Kurs başvuru ekranı üzerinden başvurular alınmaya başlandı. MEB tarafından öğrencilerin eğitimlerine destek vermesi amacıyla uygulanan kurslara kayıtlar elektronik ortam üzerinden alınırken eğitmenler için ayrı tarihler bulunuyor. Peki DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK öğretmen ve öğrenci e-kurs başvuru ekranı ile ilgili tüm detaylar…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Destekleme ve Yetiştirme Kursları başvuruları başladı. DYK e kurs başvurusu 21- 27 Haziran 2021 tarihi arasında gerçekleşiyor. Okul ve kurum müdürlüğü tarafından e-Kurs Modülü üzerinden kurs merkezi olma başvurusu yapılırken detaylar şöyle;
E-okul öğrenci girişi
Açık Lise Öğrenci Girişi
Mezun Öğrenci Girişi
şeklindeki üç seçenek bulunuyor. Öğrenim durumunuza göre tıklayarak, Güvenlik Kodunu, TC. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı ve Nüfus Cüzdanı Seri No veya Cilt No bilgilerinizi girerek giriş yapabileceksiniz.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları takvimi
21 Haziran'da başlayan Destekleme ve Yetiştirme kursları başvuru işlemleri 27 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.
Kurs sınıflarının oluşturulması 28 Haziran- 04 Temmuz 2021
Kurslar 5 Temmuz-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır.