Erzurum'da arabaya giren yılan inat edince olanlar oldu!

Vatandaşlar yılan dışarı çıksın diye süt ve yumurta koydular, süpürge ile çekmek istediler, hortumla su basarak yaklaşık bir saatlik uğraştan sonra yılan girdiği delikten çıkarıp kova içerisine koyarak Oltu Çayı kenarına bıraktılar.