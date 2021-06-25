Turkcell, Vodafone, Türk Telekom faturalı ve faturasız kontörlü hat fiyatları ne kadar? Yeni hat fiyatları 2021!

Cep telefonu kullanmak isteyenlerin ilk yapacağı iş kendilerine operatörlerden bir hat satın almak olacaktır. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone gibi iletişim merkezlerine giderek faturalı ya da faturasız hat seçilebilir. Faturalı hat, belirli bir tarife karşılığında adınıza her ay fatura kesilip kullanım sağlanır. Faturasız hat ise; yine belirli bir tarife karşılığında TL satın alarak kullanım sağlanan yöntemdir. En çok tercih edilen faturasız hat fiyatları 2020 konusunu ele alacağız. Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone faturasız hat fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

FATURASIZ HAT FİYATLARI

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom gibi en çok tercih edilen GSM operatörlerinin faturalı ve faturasız hat fiyatları güncel olarak değişebilmektedir. Bu hat fiyatları belirli oranlara göre hesaplanıp kullanıcıya sunulmaktadır. Bazı GSM operatörlerinin bayilerine özel kampanyalar olabiliyor. Hat fiyatları buna göre de değişebiliyor. Özellikle hat fiyatı olarak ödediğiniz ücretin bir kısmı hattınıza TL olarak aktarılabilmektedir. Faturasız hat fiyatlarını ele aldık. Eski adıyla kontörlü hat fiyatları listesini hazırladık.

TURKCELL FATURASIZ HAT FİYATLARI

Turkcell faturasız hat fiyatları en az 100 TL en fazla 150 TL olarak üzere bayilere göre değişebiliyor. Yani her bayi bu fiyat aralığında kendi satış fiyatını belirleyebilmektedir.

VODAFONE FATURASIZ HAT FİYATLARI

Yeni bir Vodafone faturasız hat satın almak isteyenler en az 95 TL en fazla 120 TL aralığında ücret ödüyorlar. Vodafone bayilerinde fiyatlar değişkenlik göstererek kimi bayide hattınıza bakiye olarak tanımlanırken kimi bayide de tarifenize ek paketler eklenebiliyor.

TÜRK TELEKOM FATURASIZ HAT FİYATLARI

Türk Telekom'dan faturasız hat almak isteyenler en az 90 TL en fazla 100 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar. Ödediğiniz kısmın 5 TL'si hattınıza bakiye olarak ekleniyor. Yeni faturasız hatlarda 120 TL ödeme için 20 TL hattınıza bakiye olarak yansıtılıyor.



DİĞER HAT FİYATLARI

BİMcell: 40 TL, bakiye 20 TL

Bursasporcell: 50 TL, bakiye 20 TL

Fenercell: 50 TL, bakiye 20 TL

Galatasaray Mobile: 50 TL, bakiye 20 TL

KAFKAFcell: 50 TL, bakiye 20 TL

Kartalcell: 50 TL, bakiye 20 TL

Samsuncell: 50 TL, bakiye 20 TL

Trabzoncell: 50 TL, bakiye 20 TL

Uğurcell: 50 TL, bakiye 20 TL

Wirofon: 50 TL, bakiye 20 TL

Pttcell: 50 TL, bakiye 20 TL