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Giriş Tarihi: 25.6.2021 11:57

FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

VEDAT YETİK VEDAT YETİK
FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı

FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan C.G. Elazığ'da yakalandı.

Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak (FETÖ/PYD) suçundan aranan ve 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari C.G.nın yakalanması için Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri saklanabileceği adresler ve kullanabileceği araçlar tespit edilerek takibe aldı.

Firarinin Elazığ'da çiftlik evinde saklandığının öğrenilmesi üzerine Jandarma ekipleri operasyon planlandı.

Jandarma ekiplerince yapılan operasyon sonucunda C.G çiftlik evinde yakalandı. Adli mercilere sevk edilen C.G çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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FETÖ firarisi çiftlik evinde yakalandı
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