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Giriş Tarihi: 25.6.2021 20:27 Son Güncelleme: 25.6.2021 20:33

FETÖ'nün sözde bölge sorumlusu yakalandı! Evindeki duşa kabinin altından çıkan telefonlar şoke etti

DHA
FETÖ'nün sözde bölge sorumlusu yakalandı! Evindeki duşa kabinin altından çıkan telefonlar şoke etti

Denizli'de FETÖ'nün 'askeri mahrem yapılanması'nda yer adlığı iddia edilen 3 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Zanlılardan F.C.'nin askeri öğrencilerin sözde sorumlusu olduğu belirtilirken, şahsın evinde yapılan aramada banyodaki duşa kabinin altındaki bölmeye gizlenmiş halde ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün askeri öğrencilerden sorumlusu mahrem yapılanmasında yer aldığı tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda 3 kişi yakalandı.

DUŞA KABİNİN ALTINDA BYLOCK YÜKLÜ 2 TELEFON BULUNDU

Zanlılardan askeri öğrencilerin bölge sorumlusu olduğu belirtilen F.C'nin evindeki aramada banyodaki duşa kabinin altındaki bölmeye gizlenmiş halde ByLock yüklü 2 cep telefonu ele geçirildi.

2 ZANLI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan F.C. ile E.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, N.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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FETÖ'nün sözde bölge sorumlusu yakalandı! Evindeki duşa kabinin altından çıkan telefonlar şoke etti
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