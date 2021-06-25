Grizu-263 Uzay Takımı dünya dördüncüsü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA
) tarafından desteklenen, dünyanın en prestijli model uydu yarışmalarından biri olan CanSat Competition 2021 yarışmasında finale kalan Grizu-263
, dünyanın birçok üniversitesini geride bırakarak model uydu yarışmasını dünya 4. cüsü olarak tamamladı ve İlk 20'deki tek Türk Takımı
olarak ülkemizi bu yılda başarıyla temsil etti. Amerikan Uzay Kurumu (AAS) ile Amerikan Uçak ve Uzay Enstitüsü' nün (AIAA) düzenlediği ve NASA'nın desteklediği CanSat Competition yarışmasında öğrenciler tasarlayarak yaptıkları araçları fırlatıyor. Takım danışmanı ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Ekmekçi, yaptığı açıklamada Covid-19 küresel pandemisi sebebiyle zor şartlarda yarışmaya hazırlanan Takımın dördüncü kez ilk 5'te yer aldığını belirtti. Grizu 263 olarak, sürdürülebilir başarılarla yollarına devam ettiklerini belirten Prof. Dr. Ekmekçi, "Gelecekte de heyecan verici başarılarla yeniden buluşmak dileği ile. Yeni takım arkadaşlarımızı heyecanla bekliyor, güçlenerek yolumuza devam etmek istiyoruz. Emin olun ki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi sizin için iyi bir tercih olacaktır" diye konuştu.