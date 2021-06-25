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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Hasta kızı için robot geliştirdi

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Hasta kızı için robot geliştirdi
Teknik Lise Elektronik Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Savunma Teknolojileri Bilişim Yüksek Lisans Programı mezunu Ufuk Çoban, kızına göz tembelliği teşhisi konunca, VR teknolojisi ile bir tedavi robotu geliştirdi. Çoban, 2018'de TÜBİTAK 1512 desteği ile Hopetical Bilişim ve Sağlık Teknolojileri A.Ş. isimli firmasını kurdu. Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde Ar-Ge çalışmalarına başlayan Çoban, özel görüntü üreten bir sistem geliştirmeyi başardı. Patentleri bulunan cihazın yakında tıbbi cihaz belgelerinin alınacağını belirten Çoban, "Sistem tıbbi cihaz olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için göz tembelliği, şaşılık ve nistagmus hastalıklarında kullanılabilecek" dedi.
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Hasta kızı için robot geliştirdi
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