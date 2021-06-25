Hasta kızı için robot geliştirdi

Teknik Lise Elektronik Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Savunma Teknolojileri Bilişim Yüksek Lisans Programı mezunu Ufuk Çoban, kızına göz tembelliği teşhisi konunca, VR teknolojisi ile bir tedavi robotu geliştirdi. Çoban, 2018'de TÜBİTAK 1512
desteği ile Hopetical Bilişim ve Sağlık Teknolojileri
A.Ş. isimli firmasını kurdu. Yıldız Teknopark
Kuluçka Merkezi'nde Ar-Ge çalışmalarına başlayan Çoban, özel görüntü üreten bir sistem geliştirmeyi başardı. Patentleri bulunan cihazın yakında tıbbi cihaz belgelerinin alınacağını belirten Çoban, "Sistem tıbbi cihaz olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için göz tembelliği, şaşılık ve nistagmus
hastalıklarında kullanılabilecek" dedi.