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Giriş Tarihi: 25.6.2021 07:08 Son Güncelleme: 25.6.2021 07:09

İl il cuma namazı saatleri: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

İl il cuma namazı saatleri: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu, 25 Haziran bugün namazını kılacak olanlar tarafından merak konusu oldu. Cuma namazı vakitleri ilden ile değişiklik gösteriyor. Durum böyle olunca da Ankara, İzmir, İstanbul ve il il cuma namazı saati vakti araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden il il Cuma namazı saatleri açıklandı. Peki, cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İşte, 25 Haziran 2021 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saati vakti

Müminlerin bayramı olarak değerlendirilen bir Cuma günü daha geldi çattı. Tedbirlere uyarak Cuma namazı kılacak olanlar, 25 Haziran hakkında da araştırmalarını arttırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 25 Haziran 2021 cuma namazı takvimi ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saati vakitleri belli oldu. Bu noktada, kaçta sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ilden ile Cuma namazı saatleri değişiklik gösteriyor. İşte, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı ve il il Cuma namazı saati vakitleri

İSTANBUL CUMA NAMAZI SAATİ

İstanbul'da namazı 13.12'de kılınacak.

ANKARA CUMA NAMAZI SAATİ

Ankara'da 12.56'da kılınacak.

İZMİR CUMA NAMAZI SAATİ

İzmir'de 13.19'da kılınacak.

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CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).

İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).

ABDEST NASIL ALINIR?

Elleri yıkama

"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.

Ağza su verme

Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.

Buruna su verme

Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.

Yüzü yıkama

Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.

Sağ kolu yıkama

Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Sol kolu yıkama

Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.

Başı mesh etmek

Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.

Kulakları mesh etmek

Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.

Boynu mesh etmek

Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.

Ayakları yıkama

Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.

Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.

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İl il cuma namazı saatleri: Diyanet ile İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saati vakti: Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak?
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