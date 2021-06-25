Müminlerin bayramı olarak değerlendirilen bir Cuma günü daha geldi çattı. Tedbirlere uyarak Cuma namazı kılacak olanlar, 25 Haziran Cuma namazı saatleri hakkında da araştırmalarını arttırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyurulan 25 Haziran 2021 cuma namazı takvimi ile İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı saati vakitleri belli oldu. Bu noktada, Cuma namazı vakti kaçta sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. Bilindiği gibi, ilden ile Cuma namazı saatleri değişiklik gösteriyor. İşte, Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı ve il il Cuma namazı saati vakitleri
İstanbul'da Cuma namazı 13.12'de kılınacak.
Ankara'da Cuma namazı 12.56'da kılınacak.
İzmir'de Cuma namazı 13.19'da kılınacak.
CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?
Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî', I, 269).
İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî', I, 285).
Elleri yıkama
"Eûzübillahimine şşeytanirracim-Bismillahirrahmanirrahim" Önce eller bileklere kadar ve parmak araları da ovuşturularak üç defa yıkanır.
Ağza su verme
Sağ elimize üç defa su alarak ağzımıza veririz. Her su alışta ağzımızı çalkalayarak ağızdaki suyu dökeriz.
Buruna su verme
Tekrar avucumuza su alarak üç defa burnumuza veririz. Sol el ile de sümkürür temizleriz.
Yüzü yıkama
Sonra iki avucumuza su alarak saç bitiminden çene altına kadar yüzümüzü üç defa yıkarız.
Sağ kolu yıkama
Önce sağ kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Sol kolu yıkama
Sonra sol kolu dirsekle beraber üçer defa yıkarız.
Başı mesh etmek
Sağ elimizle başımızın dörtte birini mesh ederiz. Yani sağ elimizi ıslatıp başın dörtte birini sıvazlayarak ıslatırız.
Kulakları mesh etmek
Her iki eli de ıslatıp serçe parmaklarımızla kulaklarımızın içini mesh ederiz. Kulakların arka kısmını ise baş parmaklarımızla mesh ederiz.
Boynu mesh etmek
Sonra baş ve serçe parmaklarımızı kullanmadan işaret, orta ve yüzük parmaklarımızın dışı ile boynumuzu da mesh ederiz.
Ayakları yıkama
Ayaklara gelince, parmaklardan başlayarak önce sağ sonra sol ayağımızı topuk kemiği ile beraber üçer kez yıkarız.
Ayaklarımızı yıkarken parmak aralarımızın iyice yıkanmasına dikkat etmemiz gerekir.