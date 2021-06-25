İstanbul'da akılalmaz vurgun: 800 bin liralık dövizi böyle çaldı!

Aradan geçen bir saatin ardından durumdan şüphelenen Volkan Dinçler ve yanında bulunan ailesi dolandırıcının bıraktığı çantayı açtı. İçindeki zarfların açılıp kağıt parçalarının ortaya çıkmasının ardından şoke olan dükkan sahipleri kısa süren şaşkınlığın ardından durumu hemen polise haber verdi. Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

"BÜYÜK İHTİMALLE ÇETE İŞİ"



Yaşadığı olayı anlatan kuyumcu Volkan Dinçler, "30 senedir kuyumculukla uğraşıyorum. Bunca senedir hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Dükkanımızı 3 gündür Rus azerisi bir müşteri geliyor. İlk başta 3 bin dolar, 5 bin dolar, 9 bin dolar alışveriş yaptı. Sonra benden 60 bin dolar 20 bin Euro istediğin söyledi. Ben de o parayı temin ettim getirdim. Buraya iki çanta ile geldi. Daha önceden kendi hazırladığı ön banknotu 100 dolar gerisi kâğıt olan banknotlarla gelmiş. Biz orijinal dolarları teslim ettik, kendisi el çabukluğu ile parayı yer değiştiriyor. Biz de zarfın içinde para olduğunu görüyoruz. Çantayı bize teslim edip bankaya para çekip geleyim diyor. Bir saat boyunca gelmiyor, biz çantayı açıyoruz kâğıtlar ortaya çıkıyor. Çok mağduruz, devlet büyüklerimizden bu işe el atmasını rica ediyoruz. Devletimize ve emniyetimize güveniyoruz. 800 bin lira kaybımız var. Bu büyük ihtimalle çete işi, organize iş bunlar. Kuyumculara dadanmışlar" dedi.