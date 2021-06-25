İzmir evlat vahşeti ile sarsıldı! Cesedi çuvala koyup 3 gün balkonda bekletti





Misafirliğe gelen kişiler evden kötü koku geldiğini fark edince durumu Ahmet D.'ye söyledi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen Ahmet D., evin arka kısmında bulunan balkona baktı. Kapalı bir çuvalın yanında kan olduğunu fark eden Ahmet D., çuvalı açtığında E.A.'nın annesi Gülistan Aidorova'yı kanlar içerisinde gördü.