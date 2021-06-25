Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İzmir polisinden dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı
Giriş Tarihi: 25.6.2021 16:09

İzmir polisinden dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir polisinden dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık ve yağma operasyonunda gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 15'i yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 23 adres ile araçlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 105 fişek, 86 tüfek kartuşu, 2 senet ile borçluların kaydedildiği bir ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'inin yakalandığı operasyonda firari 2 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmir polisinden dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA