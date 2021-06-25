İzmir polisinden dolandırıcılık ve yağma operasyonu: 15 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen nitelikli dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilere ait 23 adres ile araçlarda yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 105 fişek, 86 tüfek kartuşu, 2 senet ile borçluların kaydedildiği bir ajanda ele geçirildi.

Şüphelilerden 15'inin yakalandığı operasyonda firari 2 zanlının yakalanması için çalışmanın sürdüğü bildirildi.