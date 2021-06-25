Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı

İSTANBUL Gaziosmanpaşa
'da sokağa çıkma kısıtlamasında kimlik kontrolü yapan polis silahlı saldırıya uğradı. Olay, Karadeniz mahallesinde geçen pazartesi gecesi yaşandı. İddiaya göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 4 kişiye para cezası kesti. Bu sırada ekiplerin yanına yanaşan bir araçtan iki el ateş açıldı. Görev başındaki polis Efe A. sağ bacağından vurularak yaralanırken, kaçan 2 saldırgan kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Musa A
. tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah üzerinde bulunan Fatma A
. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.