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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı
İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da sokağa çıkma kısıtlamasında kimlik kontrolü yapan polis silahlı saldırıya uğradı. Olay, Karadeniz mahallesinde geçen pazartesi gecesi yaşandı. İddiaya göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 4 kişiye para cezası kesti. Bu sırada ekiplerin yanına yanaşan bir araçtan iki el ateş açıldı. Görev başındaki polis Efe A. sağ bacağından vurularak yaralanırken, kaçan 2 saldırgan kısa sürede yakalandı. Çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerden Musa A. tutuklandı. Saldırıda kullanılan silah üzerinde bulunan Fatma A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
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Kimlik kontrolü yapan polise silahlı saldırı
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