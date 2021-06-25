Kızının hastalığı için robot geliştirdi

2011 yılında hobi olarak oğluna mobil oyun yapmaya başlayan Ufuk Çoban, 2017 yılında bu hobisini girişimciliğe dönüştürdü. VR teknolojisi kullanarak oyun geliştirmeye devam ederken kızına göz tembelliği hastalığı teşhisi konan Çoban bu sefer tüm odağını bu hastalığa bir çözüm bulmaya yönlendirdi. "Bu hastalığın tedavisini araştırırken VR teknolojisi ile denemeler yapıldığını öğrendim. Bu hastalığın 9 yaşından sonra tedavisi bulunmamakta ve çocuklar için de tek göz kapatma ile kısmi bir tedavi uygulanmaktaydı. Hastalığın nedenlerini ve çözüm yöntemlerini araştırdıkça bir mühendis olarak bu konuda bir ürün geliştirebileceğime karar verdim" diyen Çoban, 2018 yılında TÜBİTAK 1512 desteği ile Hopetical Bilişim ve Sağlık Teknolojileri A.Ş. isimli firmasını kurdu. Yıldız Teknopark Kuluçka Merkezi'nde Ar-Ge çalışmalarına başlayan Çoban özel görüntü üreten bir sistem geliştirmeyi başardı. Yakında tıbbi cihaz belgelerini alacaklarını ifade eden Çoban şunları aktardı:

VR TEKNOLOJİSİ İLE HASSAS ROBOT

"Yaptığım araştırmalarda gözün anatomisi ve fizyolojisini öğrendikten sonra VR teknolojisinin bu tedavi için yeterliliğini araştırdım. VR teknolojisinde değişken odak uzaklığı bulunmaması nedeni ile yeni çözüm arayışım başladı. Değişken odak uzaklığını sağlamak için robotik teknolojilere yöneldim. Göz tembelliği görmeyi öğrenmeme durumu olduğu için görmeyi öğretecek bir sistemin oluşturulması gerekiyordu. Bunun için çok hassas bir şekilde hareket eden, bulunduğu konuma özel görüntü üreten bir sistem geliştirmeye başladım.







Bu sistemin geliştirilmesinde YTÜ Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan Prototip Atölyesi bana çok faydalı oldu. Atölyede mekanik aksam parçalarını hazırlarken, KOSGEB desteği ile aldığım 3 boyutlu yazıcı ile diğer parçaları hazırladım. Teknik Lise Elektronik Bölümü, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği ve Savunma Teknolojileri Bilişim Yüksek Lisans Programı mezunu olduğum için sistemin elektronik kontrol tasarım ve programlanması işlemlerini gerçekleştirebildim. 12 mikrometre ( 1 milimetrenin 81'de biri ) hassasiyetince hareket eden bir sistem üzerine yerleştirilen bir 3D TV sayesinde 2 göze ayrı olacak şekilde hassas olarak hesaplanıp üretilen görüntüleri gönderebiliyorum. Bu sistem için 2 adet patent başvurusu yaptım. 3. patent için hazırlık çalışmalarım devam ediyor."

Pandeminin başlaması ile bu sistemi tablette çalışır hale getiren Çoban, "Klinik çalışmalar sonucunda yapılacak yayının ardından tıbbi cihaz belgeleri alınacak ve sistem tıbbi cihaz olarak hem çocuklar hem de yetişkinler için sağlık birimlerinde yerini alacaktır. Bu robotik sistem sadece göz tembelliği değil şaşılık ve nistagmus hastalıklarının araştırmalarında da kullanılabilecek" dedi.