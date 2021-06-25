Köy evinde aile faciası: Karı-koca ölü bulundu

Mersin
'de aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çift ağılda ölü bulundu. Gülnar
ilçesine bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk sahibi Ahmet Ali
(27) ve Kader Tüzün (25) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi. Ağıla giren yakınları Ahmet Ali Tüzün'ü tüfekle vurulmuş, Kader Tüzün'ü ise iple asılı halde buldu. Çiftin 15 aylık bebeği ise evde yatağında bululundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.