Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Köy evinde aile faciası: Karı-koca ölü bulundu
Giriş Tarihi: 25.6.2021

Köy evinde aile faciası: Karı-koca ölü bulundu

BEKİR COŞKUN
Köy evinde aile faciası: Karı-koca ölü bulundu
Mersin'de aralarında geçimsizlik olduğu öğrenilen çift ağılda ölü bulundu. Gülnar ilçesine bağlı Köseçobanlı Mahallesi'nde keçi besiciliği yapan 1 çocuk sahibi Ahmet Ali (27) ve Kader Tüzün (25) çiftinden haber alamayan komşuları durumu yakınlarına bildirdi. Ağıla giren yakınları Ahmet Ali Tüzün'ü tüfekle vurulmuş, Kader Tüzün'ü ise iple asılı halde buldu. Çiftin 15 aylık bebeği ise evde yatağında bululundu. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Köy evinde aile faciası: Karı-koca ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA