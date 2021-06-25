Lüks rezidans dairesinde zehirli suçüstü!

İstanbul Polisi; Kartal İlçesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir adres ve Cevizli Mahallesi'nde bulunan lüks bir rezidans içerisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı saptandı. C.U. ve M.B.Y. isimli iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; hassas terazi, 90,6 gram sentetik uyuşturucu Bonzai, 14,2 gram Metamfetamin, 10 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 58 mermi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 40 lira nakit para ele geçirildi.