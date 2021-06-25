Müge Anlı'nın programında işlenen ve mehir cinayeti olarak bilinen Metin ve Necla Büyükşen'in cinayeti hakkında son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. En sonki canlı yayında oğulları Osman Büyükşen duruma isyan etmiş ve başta seyirciler olmak üzere Müge Anlı da gözyaşlarını tutamamıştı. Öte yandan canlı yayına katılan kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırdığı düşünülmüş, herkes fevri ve öfkeli tepki verirken olayın tek görgü tanığı olarak bilinen Büşra'nın katliama sakin kalması Müge Anlı'nın dikkatini çekmişti. 24 Haziran Perşembe günkü canlı yayında ise yeni ayrıntılar geldi. O dönemin karakol komutanı ifadesinin alınmadığını şimdi ise istenirse ifade vereceğini açıkladı. İşte Müge Anlı'daki Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında son dakika gelişmeler.
MÜGE ANLI CANLI YAYIN 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE
DÖNEMİN KARAKOL KOMUTANI İFADE VERECEĞİNİ AÇIKLADI!
Müge Anlı'nın 24 Haziran Perşembe günkü canlı yayınında dönemin karakol komutanının ifade vereceği açıklandı. O gün yaşananları anlatmak isteyen 2 kişi olduğunu belirten Müge Anlı, birinin o dönem orada er olarak çalışan kişi olduğunu ve röportaj verdiğini belirtirken diğerinin de ifadesi alınmayan kişinin ifade vermek istediğine dair açıklamalar oldu. Astsubay Cemil Aksoy'un, "Ben şu saatten sonra ifade vermek istiyorum, alırlarsa" ifadesinin olduğunu belirtti. Şüpheler, sorular ve iddialar devam ederken Büyükşen çiftinin katilinin kim olduğu merak ediliyor. Canlı yayında tüm detaylar aydınlatılırken sıcak bir gelişme de yaşandı. "Swap testi yaptığımızda Uğur ve eşi evin içerisine girmedi" dendi. "Normal bir akrabalık ilişkisi değildi" ifadesi verilirken dönemin jandarma komutanından çarpıcı iddialar geliyor. Gözler Uğur'a çevrilirken son gelişmeler takip ediliyor.
Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Dönemin karakol komutanı ifade vereceğini Müge Anlı açıkladı | Video
23 HAZİRAN 2021 CANLI YAYIN BİLGİLERİ
Büşra Büyükşen şüplendiği kişileri söyledi. Mehmet Ali ve Yılmaz isimli kişilerin isimlerini verdi. Bu kişilerin ise gelin Betül Büyükşen'in kuzeni ve kardeşi ortaya çıktı. İkilinin cinayet saatinde evde olmadıkları anlaşıldı.
Canlı yayına bağlanan bir kişinin ifadesi ise stüdyodakileri çılgına çevirdi. Necla - Metin Büyükşen cinayeti olayında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı.
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MÜGE ANLI METİN-NECLA BÜYÜKŞEN OLAYI 22 HAZİRAN 2021 SALI
Müge Anlı, 22 Haziran 2021 Salı günkü canlı yayınında Metin ve Necla Büyükşen olayına dair düşüncelerini aktardı. Canlı yayında bulunan 21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in cinayetin tek görgü tanığı olmasının yanı sıra tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Anne ve babası ile ilgili hiç gerildiğini ya da fevri davranmadığını görmediğini söyleyen Müge Anlı, diğer akrabaların ses çıkarması ancak Büşra'nın sesini hiç çıkarmamasının ilginç olduğunu belirtti. Böyle olaylarda kız çocuklarının öne çıkması gerektiği ve konuşması gerekenin kendisi olduğunu söyledi. Normalde de sakin biri olmayan Büşra'nın bu olayla ilgili neden sessiz kaldığı ya da az konuştuğu merak konusu olurken izleyenlerde şüphe uyandırdı. Büşra'nın anlattıklarının tutarlı olmadığını söyleyen Müge Anlı, Büşra'ya sözü verdiğinde Büşra; psikolojik baskı hissettiğini ve konu ile ilgili eksik olduğunu ifade etti. Ağabeyi gibi olamadığını ve eksik olduğunu dile getiren Büşra, canlı yayında açıklamalarını sürdürdü.
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NE OLMUŞTU?
Konya'da katledilen karı kocanın katili aradan geçen 2,5 yıla rağmen bulunamayınca yakınları Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Çiftin çocukları ve ailesi yıllardır "Necla-Metin Büyükşen çiftinin katili kim?" sorusuna yanıt arıyor. Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'ndeki evlerinde kar maskeli bir saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülen Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftinin katil zanlısı her yerde aranıyor. İddiaya göre, 3 Eylül 2018 tarihinde başına kar maskesi geçiren kişi Metin Büyükşen'e ait eve, kapısı açık olduğu sırada girdi. Kimliği belirsiz saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen'e elindeki pompalı tüfekle ateş etti. Necla Büyükşen'e de ateş eden saldırgan, tüfeğin dipçiğiyle çiftin kızı Büşra'yı yaralayarak kaçtı. Başına aldığı darbeyle yaralanan Büşra Büyükşen, olay sonrası komşulardan yardım istedi. Komşularının otomobiline binen Büyükşen, jandarmaya giderek, olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla- Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Yaralı Büşra Büyükşen de sağlık görevlilerince ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Olaydan sonra alınan örnekler, cinayet anının tek tanığı olan "Büşra Büyükşen" 'in Müge Anlı ile Tatlı Sert yayınında verdiği çelişkili ifadeler, görgü tanıklarının beyanları, ve diğer birincil muhatapların tatmin etmeyen eksik anlatımları, kısacası Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor. Yapılan araştırmaların ardından Betül Büyükşen ile Metin Büyükşen'in yaptığı telefon konuşmasından ses kayıtları Müge Anlı'nın programında dinletildi. Konuşmada, mehir kavgasını çözmek isteyen baba gelinlerine mehir yerine bir araba, 25 bin TL para teklif ediyor. Ancak Betül mehirin hepsini istiyor ve anlaşamıyor.
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