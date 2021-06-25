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Giriş Tarihi: 25.6.2021 13:42

Muğla'da yangın: Ekipler müdahale ediyor!

AA
Muğla'da yangın: Ekipler müdahale ediyor!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangın çıktı. Ormanlık ve makilik alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına müdahale ediliyor.

Altıntaş Mahallesi Akçataş mevkisinde Dalaman Açık Cezavevi yakınlarındaki makilik alanda başlayan yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 3 yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 6 arazöz, dozer, su tankerleri ve çok sayıda orman işçisinin yanı sıra Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Dalaman Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Muğla'da yangın: Ekipler müdahale ediyor!
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