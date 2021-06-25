“Mutfakta umut var projesi”nde Kocaeli’de  yer aldı

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı(WFP) arasında Sosyo- Ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilirlik programı ile gastronomi yoluyla geçim kaynaklarının arttırılmasını amaçlayan ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığı ile gerçekleştirilecek olan "Mutfakta Umut Var" projesi Türkiye genelinde beş ilde uygulanacak. Proje'nin gerçekleştirileceği iller arasında olan Kocaeli'nde, Proje İzmit İlçesinde eğitim verne Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde hayata geçirilecek.

HARCIRAK VE YEVMİYE VERİLECEK

Proje kapsamında okul bünyesinde yürütülecek meslek edindirme kurslarıyla "Aşçı Çırağı" eğitimleri verilecek. Ayrıca kursiyerlerin alacakları bu eğitimle birçok saygın işletmede mesleki tecrübe kazanmaları hedefleniyor. Sosyo-ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilirlik programına dahil olarak iş gücü piyasasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayacak Nuh Çimento Meseki ve Teknik Anadolu Lisesi, kurs için müracatları kabul etmeye başladı.Kursiyerlerin oluşturulacak komisyonlar ile belirlenmesi sonrasında toplamda 3 ay sürecek olan 272 saatlik eğitim verilecek. Ayrıca proje kapsamında, Kursiyerlere harcırah ve yevmiye ödemesi yapılacak.