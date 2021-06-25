O sürücüye indirimsiz 18 yıl hapis

Konya
'da yaşayan Bünyamin Özkan
(36) ve Sibel Özkan
(35) çifti, oğulları Ahmet Eymen Özkan
(5) ile birlikte, geçen 18 Ekim'de, kaldırımda yürüdükleri sırada, arkalarından gelen Furkan Onat
'ın (20) kullandığı otomobil çarptı. Sürücünün, başka bir araçla yarıştığı iddia edilen kazada baba-oğul ölürken, anne yaralı kurtuldu. Tutuklanan sürücü hakkında, "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı. Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, yargılama boyunca pişman olduğunu söyleyen Onat, hiçbir takdir indirimi uygulanmadan 18 yıl hapis cezasına çaptırıldı.
'ONLARLA BİRLİKTE ÖLDÜM'
Kararı SABAH'a değerlendiren hemşire Sibel Özkan, "Her şey zaten apaçık ortadaydı. Tanıklar sürücünün yarış yaptığını doğruladı. Başkalarının da canı yanmasın. Baştan beri bunun kaza değil, bir cinayet olduğunu söylüyordum. Halen de aynı fikirdeyim. 5 yaşındaki oğlumu ve eşimi kaybettim. Onlarla birlikte ben de öldüm. Kararla, en azından biraz da olsa içimize su serpildi. Adalet yerini buldu. Bu cezanın emsal olmasını, unutulmamasını istiyorum. İnsanlar bu kadar hız yapmanın, yarış yapmanın cezası olduğunu bilsin" dedi.
'HER BEBEK OĞLUM GİBİ
OĞLU ve eşini yok yere kaybeden Sibel Özkan, SABAH'a şunları söyledi: "O gün sadece masum bir yürüyüşe çıkmıştık. Her uyandığımda 'Acaba bu kâbus mu?' diyorum. Hâlâ kaldırımda yürürken 'Arkamdan bir şey mi geliyor' diye çığlık attığım zamanlar oluyor. 70 gün yatağa bağımlı kaldım. Çok şükür görevime döndüm. Hastanede bebek hemşiresiyim. Kucağıma her aldığım bebek sanki kendi oğlummuş gibi geliyor. Bana terapi oluyor. Her hafta mezarlarına gidip ağlıyorum. Karardan sonrada mezarlığa gidip haberi verdim."