Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 25 Haziran 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile son buldu. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 25 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!
25 Haziran On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece olmamış ve büyük ikramiye 212 bin TL devretmişti.
On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;
On Numara çekilişinde kazandıran numaralar şunlar oldu;
On Numara çekilişinin sonuçları, çekiliş biter bitmez sabah.com.tr'de.
ON NUMARA BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SEN SEÇ!
Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.
SİSTEM OYUNU!
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.
ÇOKLU ÇEKİLİŞ!
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!
Şisal Şans'ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri "Dünya Piyango Birliği" (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.