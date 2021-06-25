Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 25 Haziran 2021 On Numara çekilişi sonuçları ile son buldu. Milli Piyango Online tarafından pazartesi ve cuma olmak üzere, haftada iki gün gerçekleştirilen On Numara çekilişinin sonuçları, kazanan numaraları ve 25 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI | 25 HAZİRAN MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

25 Haziran On Numara çekilişi bu akşam Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 20.00'de yapıldı ve ardından On Numara sonuçları açıklandı. Hatırlanacağı gibi, geçtiğimiz gün gerçekleşen çekilişte 10 bilen sadece olmamış ve büyük ikramiye 212 bin TL devretmişti.

On Numara sonuçları ve haftanın kazanan numaraları şu şekilde;