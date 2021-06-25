Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve tarihte adı ne? Bala Hatun'un çocuğu oldu mu, Bala Hatun çocuğunun adı ne?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman, tarihimize ışık tutan olayları anlatmaya devam ediyor. Sevilen dizinin her bölümü ile beraber birçok tarihi durum da araştırılıyor. Kuruluş Osman'ın sezon finalinde Bala Hatun'un hamile kalması ile beraber Bala Hatun'un çocuğu kimdir sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

TARİHTE BALA HATUN'UN ÇOCUĞU KİMDİR?

Sevilen dizinin izleyicileri, Bala Hatun'un hamile kalmasının ardından tarihte Bala Hatun'un çocuğu oldu mu ve Bala Hatun'un çocuğu kimdir konularıyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı.

İşte, Bala Hatun'un çocuğu ve hayatı hakkında bilgiler