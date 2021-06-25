Para sandı kağıt tomar çıktı! Kuyumcuda 800 bin liralık vurgun

Olay Küçükçekmece'de yer alan bir kuyumcu dükkanında geçtiğimiz Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre Rusya uyruklu şüpheli, bir süredir düşük miktarlarda alışveriş yaparak güvenini kazandığı Volkan Dinçler'in kuyumcu dükkanına geldi. Şüpheli Dinçler'e yaklaşık 800 bin lira değerinde döviz almak istediğini söyledi. İş yeri sahibinin hazırladığı dövizleri alan şüpheli, parayı saydıktan sonra beyaz zarfa doldurdu.

SAHTESİYLE DEĞİŞTİRDİ



Bu esnada para dolu zarfı el çabukluğu ile içi kağıt dolu başka bir zarfla değiştiren dolandırıcı, kağıt dolu zarfı iş yerinde bıraktıktan sonra "Ödeme için para çekmeye gidip geleceğim" diyerek iş yerinden ayrıldı. Müşterisinin gelmemesi üzerine durumdan şüphelenen iş yeri sahibi, masa üzerinde bırakılan beyaz zarfı açınca dolandırıldığını anladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENİMİ KAZANDI



Hayatında ilk defa dolandırıldığını belirten Volkan Dinçler "Bu kişinin ilk alışverişi değil. Daha önce de iki üç defa alışveriş yaptı. Ben onu tanıdım o beni tanıdı, güvenimi kazandı. Son geldiğinde benden 60 bin Dolar ile 20 bin Euro istedi. Ben de parayı hazırladım, aldı eline saydı sonra zarfa koydu. Ödeme için para çekmeye gidip geleceğim dedi. Bir daha da dönmedi. Ben de durumundan şüphelenip burada bıraktığı zarfı açtım. İçi kağıt doluydu. Kaşla göz arasında zarfları değiştirmiş sonra da gitmiş. 800 bin Lira kaybım var, nasıl ödeyeceğim bilmiyorum, perişan oldum" dedi.