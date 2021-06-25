Parmaklıklar kalbine saplanmıştı, doğum gününü hastanede kutladı

Yalova'nın Adnan Menderes mahallesinde yaşayan Hamza ve küçük kardeşi, mahalledeki ağaçtan erik toplamak için komşusundan izin istedi. Ağaca çıkan Hamza bir anlık dalgınlıkla ayağı kayınca ağacın yanındaki demir parmaklıkların üzerine düştü. Kalbine korkuluklar saplanan minik Hamza can havliyle kendini korkuluklardan kurtarıp yere düştü ve bayıldı. Mahalledeki çocukların feryatları üzerine bahçeye inen anne Yadigar Dağ gördüğü manzara karşısında şoka uğradı. Anne ve komşuları Hamza Dağ'ı en yakındaki Atakent hastanesine kaldırdı. Hamza Dağ'ın kalbi durmuştu, acilde o an görevli KVC Uzmanı Dr. Serkan Hasanol sedyenin üzerine çıkarak kalp masajı yapmaya başladı. Küçük Hamza dakikalar içinde verilen karar ile ameliyata alındı. Bir hafta yoğun bakımda kalan Hamza bugün servise çıkarıldı.

YENİ BİR DOĞUM GÜNÜ OLDU

Mucizevi bir şekilde hayata tutunan ve yeniden ayağa kalkan Hamza Dağ için Hastane yönetimi sürpriz bir doğum günü düzenledi. Tüm sağlık çalışanları, "Bugün senin ikinci doğum günün" doğum günü pastası kesti. Yaşanan korku dolu süreci anlatan Dr. Serkan Hasanol; "Hastamız Hamza evde bahçede meyve toplarken korkuluğun üzerine düşüyor ve korkuluğun demiri kalbine saplanıyor. Acil şekilde hastanemizin acil servisine getirildi. Hemen aşağıya indik ve ben hastayı gördüğümde kalbi artık durmuş haldeydi. Kalp masajı yapmaya başladım. Zaten verilecek karar belliydi. Önemli olan o kararı vermek ve uygulamaktı çünkü Hamza'nın zamanı yoktu. Çok şükür müdahalemizi yapabildik sorun yaşamadı. Şimdi aramızda, bir hayatı kurtardık ve mutluyuz." ifadelerini kullandı.

"BUNUN ADI MUCİZE"

Anne Yadigar Dağ; "Hamza'yı yerde yatarken o halde görmek çok kötüydü. Buradaki doktorlarımızdan Allah razı olsun. Çok zor bir süreçten geçtik Allah kimsenin başına vermesin. Bana anne erik toplayacağım dedi. Bende komşudan izin al öyle topla dedim. İzin almış kapıdan içeri girip ağaca çıkmış ve ayağı kayıp düşmü.. Kalbi durmuştu. Hızlı bir ekip müdahalesiyle geri döndürüldü. Sedye üzerinde masaj yapılarak acil bir şekilde ameliyata alındı ve sonuçta bu güzel mucizeyle karşı karşıyayız." dedi.

"DOKTOR AMCALARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Hamza Dağ; "Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kardeşimle erik ağacına çıkmışım. Kardeşim bahçeden çıkmış. Bende ağacın üstüne çıkmak için demirlere tutunup çıkmışım. Orda ayağım kaymış. Demirler kalbime girmiş. Bütün doktorlara teşekkür ediyorum beni yaşattıkları için. Hepsinden Allah razı olsun. Teşekkür ederim." şeklinde konuştu.