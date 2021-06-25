Poşet poşet parayla yakalandılar! Fabrikadan çalındığı ortaya çıktı

İstanbul Polisi, Avcılar Gümüşpala Mahallesi İskele Caddesi üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. T.K. (33) ve T.K. (30) isimli kardeş olan şüphelilerin üzerinde ve araçta yapılan aramalarda; siyah poşetler içerisinde 862 bin 40 lira, 10 bin dolar ve değişik sembollerle süslenmiş ziynet eşyaları ele geçirildi. İnceleme başlatıldı. Bir gün önce İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan bir Ambalaj Fabrikası'nda hırsızlık olayı gerçekleştiği, yaklaşık iki milyon lira nakit para, 150 bin dolar ve üzerinde semboller bulunan ziynet eşyalarının çalındığı saptandı. Paralar ve ziynet eşyalarına el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı.