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Giriş Tarihi: 25.6.2021

Resimlerini çizdiği kalbi bekliyor

Resimlerini çizdiği kalbi bekliyor
İzmir'de, 9 yıldır yapay kalple yaşamını sürdüren 17 yaşındaki Zeynep Altun, resimlerde çizdiği kalbe kavuşmak için umutla bekliyor. Yapay kalp destek cihazıyla yaşamanın çok zor olduğunu söyleyen Zeynep, "Kalbim hasta olduğu için resimlerimde daha sağlam kalp çizmeye çalışıyorum. Kalp çizmek benim için değişik bir duygu. Resimlerde çizdiğim sağlam kalbe kavuşmak istiyorum" dedi. EÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zülal Ülger Tutar ise Zeynep'e 8 yaşındayken yapay kalp destek cihazı takıldığını ifade etti. Tutar, Zeynep'in bir an önce kalp nakli olması gerektiğini vurguladı. AA
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Resimlerini çizdiği kalbi bekliyor
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